شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وعبد الغني ينتظمان فى تدريبات الزمالك استعدادا للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب إنهائهما البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع لهما خلال الوقت السابق للتعافي من الإصابات التي كانا يعانيان منها. وكان أوباما يعانى من كدمة بالركبة، بينما عبدالغني كان يعاني من شد بالعضلة الضامة. واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على جاهزية الثنائي للفترة المقبلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع مساعديه قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي. وتشاور المدرب الفرنسي مع سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، حول خطة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، وبعض الامور الفنية التي سيتم تنفيذها بالتدريبات اليوم.

وتطير بعثة الزمالك، مساء غدا، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.