شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: جماهيرنا تستحق التحية.. ولم نخسر الرهان عليها فى لقاء صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، بالدور الرائع والداعم من جانب جماهير الأهلي الوفية لفريقها، فى لقاء صن داونز بطل جنوب أفريقيا أول من أمس، مؤكدا أن الالتزام والتعاون من جانب الجماهير مع كل الجهات القائمة على تنظيم المباراة، وفى مقدمتها رجال الشرطة، له الدور الأكبر في الصورة الرائعة التي شهدها استاد القاهرة. وكان هناك تناغم وتفاعل من الجانبين، وحرص كامل على المصلحة العامة، وتوفير كل الدعم لفريق الأهلي في مباراة مهمة.

وشدد مجلس الأهلي فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى على أن هذا ليس بجديد على جماهير الأهلي، التي تضرب المثل في الالتزام والانضباط السلوكي كعادتها، والتي دائمًا ما تكسب الرهان في انحيازها لمصلحة ناديها وبلادها، خاصة أن رجال الشرطة كانوا في قمة تعاونهم مع كل العناصر، الأمر الذي جعل المباراة تخرج بالصورة التي تليق بالأهلي وجماهيره الوفية، وجهات التنظيم جميعها، التي لم تدخر جهدًا طوال الوقت للمساندة والمساهمة في الصورة المشرفة لكل شيء خاص بالمباراة.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب لدور الثمانية 2-صفر على حساب صن داونز، ويخوض لقاء العودة في الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة بريتوريا.