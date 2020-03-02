شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يرسل إيميل إلى مدير البطولة الكبرى فى قطر بعد منع المنتخب من المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، إرسال إيميل إلى مدير البطولة الكبرى فى قطر، على خلفية منع لاعبى المنتخب من المشاركة فى البطولة التى كان مقرر إقامتها بقطر اليوم بحجة فيروس كورونا.

وأكد معتز عاشور أن البطولة كان مقرر مشاركة اللاعبين فيها بدعوة خاصة من الاتحاد القطرى للعبة، على أن يتحمل الأخير الإقامة، ولكن ترجع أهمية البطولة لكونها تساهم فى "الرانك" للاعبين.

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وأضاف عاشور أن الإيميل سيتم فيه إخطار مدير البطولة بتفاصيل وأسباب منع اللاعبين من المشاركة فى البطولة، وكذلك المطالبة بنقاط المشاركة فى البطولة، خاصة أن لاعبى المنتخب تعرضوا للظلم من عدم المشاركة فى البطولة، والذى جاء خارج عن إدارة الجانب المصرى.

ولم ينجو من قرار المنع سوى هبة حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والتى غادرت أمس لحضور اجتماعات لجنة المرأة بالاتحاد، وتتواجد حاليا فى قطر، بالإضافة إلى محمد الدولتلى مدير البطولة، والذى غادر قبل قرار المنع أيضا.

وكانت قطر قد منعت دخول دينا مشرف، لاعبة المنتخب الوطنى للمشاركة فى المنافسات، رغم أنها عائدة من تونس، وتحججت الدوحة فى أسباب الرفض بأن اللاعبة قضت بضع ساعات فى مصر قبل انتقالها من بطولة المجر إلى كأس أفريقيا بتونس، وقضائها 14 يوما فى مصر، ومن الممكن أن تحمل خلالها فيروس كورونا.