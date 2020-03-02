شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع عبدالحفيظ فى بريتوريا لبحث ترتيبات بعثة الأهلي قبل لقاء صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس بعثة الأهلى، فى جنوب أفريقيا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، أكثر من جلسة اليوم الإثنين، بمجرد وصول بعثة الفريق إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا من أجل الاطمئنان على عدة أمور خاصة بالبعثة والفريق والإقامة والترتيبات الخاصة بمباراة صن داونز المرتقبة والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

ويحرص الخطيب على متابعة كل الأمور الخاصة بالبعثة والاطمنئان على جميع الترتيبات ويعمل على تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة جيدة تضمن للفريق الصعود لنصف نهائى البطولة واستكمال رحلة الفوز باللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ووصلت بعثة الأهلى اليوم بريتوريا اليوم بعد رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء أمس، الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح اليوم.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هاني.. وفاز الأهلى فى مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.