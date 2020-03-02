شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة ينهى إجراءات استقبال وحجوزات فندق وملاعب تدريب بعثة الزمالك فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، كافة الترتيبات لاستقبال بعثة الزمالك، غدا الثلاثاء فى تونس استعدادا للمواجهة الحاسمة للأبيض مع الترجى فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة فى رادس التونسية .

وتوجه هانى زادة وأيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة الأول بالزمالك إلى تونس أمس الأحد للتجهيز للبعثة البيضاء، حيث تم حجز أماكن الإقامة فى الفندق، وأتوبيسات الانتقالات، وكذلك أنهى ترتيبات تدريب الفريق الأبيض الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس.

وتُسافر بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك، التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم مساء غد، الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة وفرها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

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ويعقد مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، جلسة مع اللاعبين اليوم، الاثنين، لتحفيزهم قبل السفر إلى تونس، لخوض مباراة الترجى، ومن المقرر أن تشهد جلسة منصور مع لاعبى الزمالك على هامش مران الفريق، اليوم، مطالبتهم بالتركيز فى المباريات المقبلة، خاصة مباراة الترجى التونسى لتحفيزهم لمواصلة الانتصارات فى مشوارهم على كافة البطولات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التى يروجها البعض حول الفريق لهز استقراره.

وحقق الزمالك الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت على استاد القاهرة، يوم الجمعة الماضى، وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كل من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك تدريبه اليوم وغدا على ملعب النادى الأبيض على أن تُغادر البعثة إلى تونس على متن طائرة خاصة، الخامسة مساء غدا حتى يستعد الفريق بوقت كافى قبل مباراة الجمعة المقبل، أمام الترجى التونسى، خاصة بعدما قررت الإدارة سفرهم بطائرة خاصة لتجنب الإرهاق للاعبين، بعد توالى المشاركات المتتالية للفريق خلال الشهر الماضى.