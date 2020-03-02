للمرة الثانية.. تركى آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد 40 يوماً من رفض مجلس إدارة النادي الأحمر لاستقالته التي تقدم بها عام 2018.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعاً ومحباً ، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن في الـ 23 من فبراير الماضي رفض قبول استقالة المستشار آل الشيخ، التي تقدم بها 25 مايو من عام 2018 .باستقالتي

Advertisements

ورد مجلس إدارة الأحمر، على استفسار تركي آل الشيخ، بشأن رئاسته الشرفية للأحمر، حيث أكد الأهلي في بيان رسمي، استمرار آل الشيخ في منصبه كرئيس شرفي للقلعة الحمراء، بعدما طالب الأخير بموقف رسمي وحاسم من إدارة الأهلي، بشأن قبول اعتذاره أو استمراره رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في بيانه الرسمي أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

وكان آل الشيخ قد أعلن العام الماضي استقالته من منصب الرئاسة الشرفية للعديد من الأندية السعودية بالإضافة للاتحاد العربي.