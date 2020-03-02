مران الزمالك.. عودة أوباما وعبدالغني.. وإشادة خاصة من كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ الزمالك تدريباته على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة" بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت إشادة خاصة من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعدما حسم الأبيض لقاء الذهاب في القاهرة بنتيجة (3-1).

وعقد كارتيرون جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران، وتشاور مع سامي الشيشيني المدرب المساعد وأمير عبدالعزيز المدرب العام حول خطة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي.

وانتظم الثنائي يوسف إبراهيم أوباما ومحمد عبدالغني في التدريبات الجماعية بعد إنهائهما البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وُضع لهما خلال الوقت السابق للتعافي من الإصابات التي كانا يعانيان منها.

وكان أوباما يعاني من كدمة بالركبة، بينما كان يعاني عبدالغني من شد بالعضلة الضامة، قبل أن يطمأن الجهاز الفني للزمالك اليوم على جاهزية الثنائي للفترة المقبلة.

وخاض المهاجم مصطفى محمد فقرة تدريبات خاصة بجيمانيزيوم النادي بناء على تعليمات الجهاز الفني، حيث فضّل كارتيرون اكتفاء اللاعب بأداء حصة تأهيلية في الجيم فقط وعدم انخراطه في التدريبات الجماعية.

وخصّص الجهاز الفني حصة تأهيلية استمرت لقرابة 20 دقيقة، وكانت عبارة عن ركض حول الملعب، بالإضافة لبعض الأمور البدنية الأخرى تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب.

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يأتي ذلك ضمن برنامج استشفاء خاص يتم وضعه من الجهاز الفني للاعبين في أوقات معينة للوصول إلى مستوى بدني مميز من أجل التغلب على الإرهاق ومعالجة الإجهاد.

وأدى اللاعبون فقرة فنية خاصة في جزء من الملعب بدون تواجد حراس المرمى بتقسيمهم إلى مجموعتين، للتدريب على التمرير من لمسة واحدة ونقل الكرة في أسرع وقت ممكن، وكذلك عملية الضغط في حالة فقدان الكرة.

وخاض الظهير الأيسر عبدالله جمعة فقرة تأهيل إضافية في الجيمانيزيوم بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعب ومعالجة الإرهاق الذي يعاني منه.

وأدى حراس المرمى فقرة تدريبية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، الذي حرص على الإشادة بالرباعي بعد ظهورهم بشكل قوي، وثبات المستوي الفني لهم سواء الذي يشارك والذي لا يشارك بالمباريات.

واستخدم عبدالسلام خلال المران بعض الأدوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعي محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي على أمور خاصة، منها سرعة رد الفعل والتعامل مع التسديدات عن قرب.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في الجزء الأخير من الملعب بعد نهاية المران، وشهدت التقسيمة حماسا كبيرا من اللاعبين بجانب الجدية والتركيز.

واطمأن كارتيرون على جاهزية يوسف أوباما ومحمد عبدالغني بعد تعافيهما من الإسابة، ونال جميع اللاعبين إشادة خاصة من المدرب الفرنسي ومعاونيه على الروح العالية والتركيز والجدية والاستعداد المميز لموقعة الترجي.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء على ملعب النادي، وذلك قبل السفر مساء غد إلى تونس من أجل مواجهة الترجي التونسي.