رسمياً.. كاف يعلن استقالة السكرتير العام "لأسباب شخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استقالة السكرتير العام المغربي معاذ حجي لأسباب شخصية تستدعي العودة إلى بلاده في أقرب وقت.

وأشار الاتحاد الإفريقي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أنه سيدعو إلى لجنة طارئة من أجل تعيين سكرتير عام خلفاً لمعاذ حجي.

ووجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الشكر لمعاذ حجي على الفترة التي قضاها، مشيراً إلى أنه قدم جهداً لا يقدر بثمن لإصلاح كرة القدم الإفريقية.

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وقال معاذ في بيان استقالته :"أشكر الرئيس أحمد أحمد بشدة، كونه أتاح لي الفرصة لخدمة كرة القدم في قارتنا".

وأنهى حجي :"الإصلاحات مستمرة في الكرة الإفريقية منذ أن بدأت عام 2017، ليس لدي شك في أن أحمد أحمد سيواصل التطوير والعمل من أجل تنمية الرياضة في القارة.

يُذكر أن معاذ حجي تم تعيينه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد رحيل المصري عمرو فهمي عن منصبه في 11 أبريل الماضي.