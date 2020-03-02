وزير الصحة التونسي يوضح حقيقة غياب الجمهور عن لقاء الزمالك والترجي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عبداللطيف المكّي وزير الصحة في الحكومة التونسية الجديدة، أن التظاهرات الرياضية في بلاده قد تتأثر بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا.

وأوضح الوزير التونسي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، وأخرى عبر قناة موازييك التونسية، بأن اللجنة التي تتابع فيروس كورونا في تونس تتولى الأمر حاليًا".

وقال المكّي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "ندرس الأمر من كافة الجوانب ومن الوارد اتخاذ أي إجراء ممكن منها: منع الرحلات أو التظاهرات الرياضية".

وأكمل: "لدينا لجنة لإدارة الأمر، وتجتمع بشكل يومي لمواكبة التطورات، وبناء عليها فمن الوارد اتخاذ إجراءات جديدة".

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وأضاف: "سيتم رفع تقارير إلى رئاسة الحكومة وبناء عليه سيتم اتخاذ القرارات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر غدًا الثلاثاء".

وتحدث عبداللطيف المكّي عبر موازييك، قائلًا: "مباراة الترجي مع الزمالك في الاعتبار أيضًا".

واختتم: "لدينا قرابة 900 شخص مروا على الحجر الصحي في تونس، وخرج منهم حوالي 500 شخص، ندرس الأمور بشكل مستمر لتقييم الأوضاع".

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في ملعب رادس يوم الجمعة القادم، في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.