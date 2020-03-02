خطر "كورونا" يُخَيِّم على كرة القدم عالميًّا.. هل يهدد الفيروس المستجد بطولة إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تعيش كرة القدم في خطر حقيقي بعدما تفشَّى فيروس "كورونا" في مناطق عديدة بالعالم بعد خروجه من موطنه في الصين؛ ليُخَيِّم على الرياضة الأكثر شعبية في العالم (كرة القدم)، ويتسبب في تأجيل مباريات في الدوري الإيطالي، وتأجيل مباريات في دوري أبطال آسيا، ووقف النشاط في المغرب.

وسجَّلت مصر أول حالة حاملة لفيروس كورونا في منتصف فبراير الماضي؛ ولكن النشاط الرياضي استمر وسُمِح لجماهير الأهلي والزمالك بحضور مباراتَي الفريقَين ببطولة دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز والترجي على الترتيب، بحضور 30 ألفًا لكل منهما.

وأعلن خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، وذلك قبل اكتشاف حالة ثانية حاملة لفيروس كورونا، أمس الأحد، داخل البلاد لشخص أجنبي؛ إذ أوضح مجاهد أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تمت إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة، ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، أن الوزارة تتابع عن كثب تداعيات انتشار "كورونا"؛ خصوصًا في الدول التي تستضيف أحداثًا رياضية، حتى تتم دراسة المشاركة في تلك البطولات بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات المعنية واللجنة الأوليمبية المصرية، دون الإشارة إلى اتخاذ قرار بشأن النشاط في مصر.

وتُقام المباريات المحلية في مصر في غياب الجماهير منذ أحداث بورسعيد 2012، باستثناء بعض المباريات للأندية في بطولة إفريقيا ومباريات المنتخب المصري.

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وأعلن المغرب وقف الأحداث الرياضية والثقافية كافة، خلال الفترة المقبلة؛ كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، على الرغم من عدم تسجل أية حالات حاملة للفيروس في المملكة.

إذ كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن أن عدد الحالات التي اشتبه في إصابتها بـ"كورونا" في المغرب بلغ 27 حالة، وتبين بعد إجراء التحاليل خلوها من هذا الفيروس، وأن جميعها سلبية.

ويتنافس الوداد والرجاء المغربيان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولعبا قبل 73 ساعة مباراتَي دور الـ8 أمام النجم الساحلي ومازيمبي على الترتيب، في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسجَّلت تونس أول حالة حاملة لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، لشخص عاد من إيطاليا قبل نحو أسبوعَين؛ ولكن حتى الآن لم تتخذ الحكومة التونسية إجراءات بخصوص مباراتَي الترجي والزمالك والنجم الساحلي والوداد في جولة إياب دور الـ8، والمقرر أن يحتضنهما استاد رادس.

ولم يتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أي قرارات على غرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أجَّل مباريات بطولة دوري أبطال آسيا؛ بسبب تفشِّي الفيروس في إيران، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالتَين حاملتَين للفيروس فقط بين بلاد الأندية المتأهلة لدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا؛ وهما مصر وتونس.