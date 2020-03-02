هل ينتقل يايا توريه إلى الدوري السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الإيفواري يايا توريه، لاعب خط وسط فريق تشينجداو هوانجاي الصيني، قد ينتقل إلى نادي ضمك الذي يلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقلت صحيفة "الرياضية اونلاين" عن مصادر لها "أن إدارة نادي ضمك دخلت في مفاوضات جادة من أجل ضم توريه، لتعويض البرازيلي رافاييل كوستا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ".

وأضافت المصادر: " اللاعب الذي مثَّل موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، تم عرضه مع لاعبين آخرين على إدارة ضمك لكي يكون بديلًا للاعب المصاب حسب ما تنص عليه اللائحة الدولية، ولكونه لاعبًا حرًا في الوقت الحالي بعد انتهاء عقده مع ناديه الصيني".