أحمد بلال يكشف حقيقة إنتقاده للاعب الزمالك مصطفى محمد

أوضح أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق، حقيقة الجدل الذي حدث نتيجة إنتقاده لأداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي.
وقال بلال خلال تصريثحات إذاعية عبر نجوم إف إم : "لم أتعمد الهجومعلى مصطفى محمد لاعب الزمالك، أو التقليل من شأنه كما فهم البعض بشكل خاطيء".
وأضاف "جمهور الزمالك غضب مني عندما خرجت بتصريحات عقب مباراة منتخب مصرالأوليمبي ومالي، حينما استنكريت حصول مصطفى محمد على جائزة أفضل لاعب في المباراة".
وواصل "طالبت حينها حصول رمضان صبحي على الجائزة لأنه الأجد، وهو بنفس الفريق، ولكن الجماهير علقوا على الجزء الأول من تصريحي، بشأن مصطفى محمد ولم يتلفتوا لما قلته بعد ذلك".
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