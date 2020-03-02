تركي آل الشيخ والأهلي.. تاريخ طويل من التقلبات والإستقالات

فجر تركي آل الشيخ رئيس نادي الميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه السعودية مفاجآة من العيار الثقيل بعد أن أعلن عن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي بعد أشهر قليلة من عودة الوفاق بينه وبين مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

واوضح آل الشيخ أنه قرر العودة لصفوف جماهير الأهلي كمحب وعاشق للنادي دون منصب رسمي.

وشهدت علاقة تركي آل الشيخ بالنادي الأهلي، تقلبات عديدة منذ ارتباطه بالنادي الكبير بداية من 2017.

"الوفد" ترصد أبرز المحطات في علاقة آل الشيخ بالنادي الأهلي ...

الظهور الأول

بداية ظهور وارتباط تركي ل الشيخ بالنادي الأهلي جاءت من خلال دعمه الواضح لمحمود الخطيب في انتخابات مجلس إدارة النادي الاهلي في 2017، في مواجهة منافسه محمود طاهر.

ولعب آل الشيخ دوراً كبيراً من خلال دعمه لقائمة الخطيب التي نجحت بالكامل في انتخابات الأهلي.

وعقب الانتخابات لمع اسم آل الشيخ بشكل كبير في ظل وعوده بدعم الأهلي بصفقات مميزة بجانب رعايته لمشروع استاد الأهلي.

صفقة القرن

المحطة الثانية في علاقة آل الشيخ بالنادي الأهلي كانت من خلال نجاحه في الابقاء علي عبد الله السعيد نجم الفريق وصانع العاب المنتخب الوطني، في صفوف المارد الأحمر بعد توقيعه للغريم التقليدي

الزمالك في صفقة كادت أن تكون هي الأقوي في تاريخ انتقالات اللاعبين في مصر.

وتدخل تركي آل الشيخ في الساعات الآخيرة ليقنع عبد الله السعيد بالاستمرار مع الأهلي مقابل زيادة راتبه بدعم كبير من جيبه الخاص، وهي الخطوة التي فجرت خلافاً عنيفاً بينه وبين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قبل أن يقدم آل الشيخ عربوناً للتصالح مع رئيس الزمالك من خلال دعمه لصفقة انتقال حمدي النقاز من النجم الساحلي التونسي للفريق الأبيض.

أزمة طاحنة

وفي مايو 2018 اندلعت ازمة طاحنة بين تركي آل الشيخ ومجلس ادارة الاهلي لتتحول العلاقة الوطيدة بين الطرفين الي حرب شعواء.

Advertisements

وشن آل الشيخ هجوماً عنيفاً علي مجلس الأهلي استمر لعدة اشهر ، حيث وجه رئيس هيئة الرياضة السعودية وقتها انتقادات لاذعة لمجلس الاهلي متهماً اعضاءه بالحصول علي هدايا ودعم مادي مستغلين رغبته في دعم النادي الأهلي.

ورد النادي الأهلي علي هجوم آل الشيخ بتشكيل لجنة مالية لمراجعة كافة الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ طوال

فترة توليه الرئاسة الشرفية للنادي.

وأكد الخطيب من خلال خطاب رسمي أرسله لوزارة الشباب والرياضة أن الأموال التي تبرع بها آل الشيخ دخلت حسابات الأهلي في البنوك باعتمادات رسمية من مجلس الإدارة قبل ان يتم صرفها في الأوجه المخصصة لها.

نادي بيراميدز

في شهر يونيو فجر تركي آل الشيخ كعادته مفاجاة مدوية بعد أن اعلن عن شراء نادي الاسيوطي وتغيير غسمه لنادي بيراميدز.

وقدم آل الشيخ دعماً مالياً مهولاً لفريق بيراميدز علي أمل الدخول وسط كبار الكرة المصرية في موسمه الأول.

ونجح آل الشيخ في استقطاب العديد من نجوم الصف الأول بالكرة المصرية الي جانب كوكبة من اللاعبين المحترفين، كما إستعان بعدد من أشهر المدربين الأجانب مثل لافولبي ورامون دياز.

وعقب نهاية الموسم الماضي اعلن آل الشيخ بشكل مفاجئ عن بيعه لحصته في نادي بيراميدز للاماراتي سالم الشامسي.

عودة الوفاق

وبدأ تركي آل الشيخ قبل أشهر قليلة محاولاته لاعادة علاقته السابقة بمحمود الخطيب ومجلسه، وهي المحاولات التي لاقت ترحيباً كبيراً من الجانب الأهلاوي.

وأعلن تركي آل الشيخ رفضة لأي اساءة لمحمود الخطيب بصفته أحد رموزالرياضة المصرية، قبل أن يرد الأهلي بتمني الشفاء لتركي آل الشيخ الذي مر بوعكة صحية.

وأعلن آل الشيخ عن الصلح مع مجلس الأهلي بعد أن نشر صورة تجمعه بمحمود الخطيب عبر حساباته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي خلال زيارته لرئيس الأهلي في منزله.

ورد الأهلي بترحيبه بمبادرة آل الشيخ قبل أن يصدر بياناً رسمياً يؤكد فيه استمرار تركي آل الشيخ في منصب الرئيس الشرفي للنادي.