ننشر استقالة سكرتير عام الكاف

تنشر الوفد استقالة معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، والتي قدمها اليوم الاثنين، إلى أحمد أحمد رئيس الكاف. اليوم الاثنين، إلى أحمد أحمد رئيس الكاف. ولم يفصح حجي عن أسباب قرارات المفاجيء بعدما قدم استقالته اليوم دون مقدمات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل الكاف.

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