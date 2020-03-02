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أحمد بلال يعلق على إستقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الأهلي الشرفية

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علق أحمد بلال نجم الأهلي السابق، على إستقالة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، من منصب الرئيس الشرفي بالقلعة الحمراء.

وقال بلال في تصريحات إذاعية عبر نجوم اف ام "الرئاسة الشرفية ليس بها أي إستقالة، أرى أن ما حدث هو أمر جيد للحد

من الجدل الدائر حول رئاسته الشرفية بالأهلي".

وواصل معلقًا على ما قاله ال الشيخ عبر مواقع التواصل الإجتماعي " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تركي آل الشيخ محب للأهلي ومشجع له بشكل كبير، ووما فعله

هو قرار جيد".

يذكر أن آل الشيخ كان أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي، قائلا : " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعاً ومحباً.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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