صراع التأهل للممتاز يشتعل بمجموعة القاهرة.. وبتروجت والداخلية يطاردان سيراميكا

اشتعل صراع المنافسة على بطاقة التأهل للصعود للدوري الممتاز الكروي بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني"الممتاز ب" بعد إقامة اليوم المباريات الثلاثة "مؤجلات الجولة السادسة عشر"، والتي تأجلت بسبب هطول الأمطار وفوزبتروجت على الزرقا بهدف والداخلية على الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة .

ورفع فوز بتروجت والداخلية رصيدهما الى 28 نقطة في المركزين الثاني والثالث على التوالي ،وقللا" الثنائي" الفارق مع سيراميكا المتصدر "31 نقطة" الى 3 نقاط فقط اى خسارة وحيدة او 3 تعادلات لسيراميكا يعنى

قلب الطاولة على الاخيرالمتصدر للمجموعة منذ إنطلاق مباريات المجموعة.

وكان نزيف النقاط لسيراميكا والذى تزايد منذ عدة اسابيع ،قد شجع الثنائي بتروجت والداخلية "المطارد " للمتصدر في رفع شعار لابديل عن الفوز في كل لقاء ،واعتبار كل مواجهة كأنها مباريات كؤوس انتظارا لعثرات متتالية لسيراميكا خاصة بعد تفريطه في نقاط سهلة - بعد أن كان الفارق مع أقرب منافسيه- قبل إنطلاق الدور

الثاني 13 نقطة لصالح سيراميكا.

وجاء فوز النصر اليوم على النجوم بهدف ليصعد به الى المركز الخامس برصيد 22 نقطة ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز السابع.

وكانت المباريات الثلاثة التى اقيمت قبل اسبوع قد أسفرت عن تعادل سيراميكا مع القناة 1-1 والمريخ مع منتخب السويس 2-2 وجمهورية شبين مع كوكاكولا بدون أهداف.

وهذ ترتيب الفرق الـ12 بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة عشر:

1-سيراميكا كليوباترا : 31 نقطة

2- بتروجت: 28

3- الداخلية : 28

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4- منتخب السويس 24

5- النصر 22

6- جمهورية شبين 21

7- النجوم 21

8- القناة 21

9- كوكاكولا: 18

10 المريخ 15

11- الترسانة 14

12- الزرقا 9