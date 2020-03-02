تعرف على ملاعب نصف نهائي دوري سوبر السلة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عن ملاعب استضافة مباريات في نصف نهائي دوري سوبر السلة. ومن المقرر أن تقام المباريات على ملاعب الأندية بحيث تقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية في ترتيب الدوري "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها على ملعب محايد. ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها على ملعب محايد. وبهذه الطريقة يستضيف الاتحاد السكندري صاحب الصدارة نظيره الزمالك صاحب المركز الربع في المباراة الأولى والثالثة بينما يحل زعيم الثغر ضيفاً علي القلعة البيضاء في المباراة الثانية والرابعة وفي حال اللجوء لمباراة خامسة ستقام في ملعب محايد. في المباراة الثانية والرابعة وفي حال اللجوء لمباراة خامسة ستقام في ملعب محايد. بينما يستضيف الأهلي صاحب المركز الثاني نظيره الجزيرة صاحب المركز الثالث في المباراة الأولى والثالثة ويحل الشياطين الحمر ضيفاً علي الجزيرة في المباراة الثانية والرابعة وفي حال اللجوء لمباراة خامسة يتم إقامتها علي ارض محايدة. ومن المقرر أن يحدد مجلس إدارة الاتحاد طريقة لعب مباريات الدور النهائي على ملاعب محايدة.

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