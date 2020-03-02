تركي آل الشيخ يعلن استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس نادي الميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه السعودية عن إستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي. وكتب ال الشيخ عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ". التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير ... مشجعاً ومحباً ". وأضاف تركي ال الشيخ : "حفظ الله مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". مصر وشعبها الطيب ... ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". تعد هذه المرة الثانية التي يتقدم فيها تركي آل الشيخ باستقالته، من الرئاسة الشرفية للاهلي، بعد ان استقالفي المرة الاولي اثر خلافات حادة مع مجلس ادارة النادي الاهلي. Advertisements

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