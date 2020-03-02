سويسرا تقرر تأجيل مباريات الدوري حتى 23 مارس

قرر الاتحاد السويسري لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري المحلي حتي 23 مارس الجاري، وذلك بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في سويسرا.
وأعلن الاتحاد السويسري عبر موقعه الرسمي، أن نتائج الاجتماع الذي عقد اليوم كان بهدف استئناف منافسات الدوري السويسري دون حضور جماهيري.
ورفضت الأندية السويسرية أن يتملعب مباريات الدوري دون الحضور الجماهيري لأسباب اقتصادية، مما ترتب عليه قرار بتعليق خوض مباريات الدوري حتي 23مارس الجاري وهو ما يصادف بداية فترة التوقف الدولي للمنتخبات وحتي نهاية الموسم.
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