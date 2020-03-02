ارتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة بورتسموث بكأس الإتحاد الانجليزي

اعلن ميكل ارتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال تشكيلة فريقه لمواجهة بورتسموث، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب فراتون بارك ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بارك ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي وجاء التشكيل كالاتي: في حراسة المرمي : مارتينيز Advertisements خط الدفاع : ساكا، ماري، لويز، سوكراتيس خط الوسط : ماتيو جندوزي، جابرييل مارتينيلي ، جوزيف ويلوك، ريس نيلسون خط الهجوم : إدوارد نيكيتاه

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