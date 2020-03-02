بث مباشر.. مباراة أرسنال وبورتسموث بكأس الاتحاد الإنجليزي

يحل نادي آرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق بورتسموث، في مباراة هامة لكلا الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان نادي أرسنال قد تعرض لهزيمة قاسية على يد فريق أولمبياكوس اليوناني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهمايوم الخميس الماضي، وودع الفريق بطولة الدوري الأوروبي.
ويدخل أرسنال المباراة أمام بورتسموث، رافعًا شعار الفوز والتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولا بديل عنها، من أجل مصالحه الجماهير الغاضبة من سوء النتائج خلال الفترة الماضية.
ويعيش آرسنال فترة صعبة حاليًا في مسابقة
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