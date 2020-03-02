صور | مهزلة في جنوب أفريقيا..الأهلي يبدأ تدريباته في حديقة مفتوحة!

وقعت مهزلة في حق بطل القرن الأفريقي “الأهلي“، اليوم الاثنين 2-3-2020، عندما بدأ تدريباته الاستعدادية لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في إحدى الحدائق المفتوحة، تحت أنظار رئيسه “محمود الخطيب” الذي سافر مع بعثة الفريق إلى جوهانسبرج بعد ساعات من فوز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ستاد القاهرة.

ويبدو أن استقبال صنداونز للأهلي ليس بالمثل, اذ تدرب الفريق الجنوب أفريقي على ملعب القاهرة الدولي وحظى بمعاملة احترافية.

وقاد المدير الفني للأهلي “رينيه فايلر” هذا التدريب المثير للجدل، لكنه حرص على أن تكون التدريبات خفيفة بهدف فك عضلات اللاعبين بعد الرحلة الشاقة التي قطعوها من القاهرة إلى مدينة بريتوريا، ووصلت إلى نحو عشر ساعات.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عدد من صور التدريبات في تلك الحديقة، وظهرت بعض التماثيل التذكارية التاريخية بالنسبة لدولة جنوب أفريقيا، ومن بينها تمثال يُشبه تمثال “إبراهيم باشا” وسط العاصمة المصرية القاهرة.

ولم تسلم صفحة الأهلي من التعليقات الطريفة على صور التدريبات، خاصةً تلك المتعلقة بتمثال إبراهيم باشا الجنوب أفريقي!

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وتواجد في الصور كل من القائد أحمد فتحي وجونيور أجايي بعد خضوعهما لفحص طبي بسبب آلام عضلية.

ونفذ نجم مباراة الذهاب “علي معلول” تعليمات طبيب الأهلي “خالد محمود” بالتدرب بشكل منفرد، حيث شكا من إجهاد في العضلة الأمامية.

وكان معلول سجل ثنائية الأهلي أمام صنداونز، وجاء الهدف الأول بمساعدة من جونيور أجايي (عملية ثنائية)، بينما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها البديل “آليو بادجي”.

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