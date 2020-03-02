هل تتويج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي في خطر بسبب كورونا؟

صُدمت جماهير نادي ليفربول بخبر محزن منذ أيام، بعدما اتفقت المصادر الإعلامية الإنجليزية، على الحديث عن احتمالية إلغاء موسم الدوري الإنجليزي الراهن، بسبب تهديدات فايروس كورونا.

ويتصدر نادي ليفربول حاليًا مسابقة البريميرليج، وبات بحاجة إلى الفوز في 4 مباريات فقط، من أجل حسم اللقب بشكل رسمي، في ظل فشله في الفوز مؤخرًا على فريق واتفورد، في مباراة الخسارة بثلاثية.

وتناولت صحيفة “الجارديان” في تقرير سابق، احتمالية إنهاء الموسم الإنجليزي بشكل مبكر، في أعقاب حالة الوفاة الأولى داخل بريطانيا بسبب الفايروس “اللعين”، الذي أصاب العالم أجمع، وكان مصدره الصين.

وازداد تلك الاحتمالية، بعد انتقال الفايروس للمرة الأولى بين شخصين إنجليزيين، منذ يومين، لتبدأ رابطة الدوري الإنجليزي في اتخاذ إجراءات “ملموسة” بشأن تأمين المباريات.

إيطاليا مجرد بداية

وسبق واتخذ الاتحاد الإيطالي قرارًا بحجب الجماهير، عن مباريات محلية لعبت في مدن بشمال ووسط إيطاليا، نتيجة تجاوز عدد الحالات المصابة داخل إيطاليا الـ700 حالة.

وكان من أهم المباريات التي تم تأجيلها في إيطاليا، قمة الموسم بين يوفنتوس والإنتر، في ظل اتخاذ قرار سابق بخوضها بدون حضور جماهيري في مدينة تورينو.

بإلغاء قمة “يوفنتوس × الإنتر” .. هل تمكن فايروس كورونا من كرة القدم؟

واعترض المدير التقني لنادي الإنتر “جوزيبي ماروتا” على قرار تأجيل المباراة، مشيرًا إلى أن قرار بهذا الشكل، سوف يدمر الموسم ككل، وسيؤدي إلى إلغاء الدوري في النهاية.

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لماذا يشكل كورونا خطرًا على تتويج ليفربول؟

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في حالة استمرار الوضع بهذا الشكل، وازدياد عدد المصابين بهذا الفايروس داخل إنجلترا، فمن المنتظر أن يتم اتخاذ قرار بلعب بعض المباريات بدون حضور جماهيري، تمامًا كما حدث في الكرة الإيطالية.

وادعت “جارديان” أنه لا توجد لوائح واضحة يتم الرجوع إليها في هذا الشأن، ولكن في أسوأ الحالات سيتم إلغاء المسابقة، وفي ظل عدم حسم ليفربول للقب بشكل رسمي، فلن يتم اعتباره فائزًا بالمسابقة.

ومن المنتظر أن يتعقد أيضًا وضع الفرق الهابطة من البريميرليج إلى التشامبيون شيب، والعكس، ولكن الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن هذا المصير لا يزال مستبعدًا، في ظل المعدل الحالي لانتشار الفايروس في المملكة المتحدة، ولن يتم اللجوء إليه سوى في حالات الخطورة القصوى.

كلوب يرفض التصديق

وعبر مدرب ليفربول “يورجن كلوب” عن ثقته، في مشجعي “الريدز “وعدم تصديقهم لأشياء مثل الحديث عن فيروس “كورونا” وإمكانية تهديده لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز.