رياضة | بسبب كورونا.. يويفا يحسم مصير يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. يويفا يحسم مصير يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالهدوء بشأن مصير كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) رغم الوضع الصحي العالمي مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وقال فيل تاونسند المتحدث باسم يويفا اليوم الاثنين عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في أمستردام "نحن على تواصل مع السلطات، نحن في أيدي السلطات المحلية وسنتعامل مع أي شيء يبلغونا به".

وأضاف "نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية".

وفي الوقت الذي يبحث فيه يويفا عن مكاسبه كالعادة، فإن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ستنطلق في موعدها المحدد يوم 15 مارس الجاري عبر سباق جائزة أستراليا الكبرى، لكن بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي شهدت الغاء السباق الذي كان مقررا له في تايلاند.

ولم تأخذ اللجنة التنفيذية باليويفا في اعتبارها أي معايير ملموسة لكي يتم تطبيقها في يورو 2020 أو وضع احتمالية إلغاء البطولة.

وارتكز اجتماع اليوم على الملحق الفاصل المؤهل ليورو 2020 والذي يقام يومي 26 و31 مارس، حيث يتنافس 16 منتخبا على أربع بطاقات مؤهلة للبطولة القارية.

ومن المفترض أن تقام نهائيات يورو 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو، في 12 دولة أوروبا، وستفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما.

وتجدر الإشارة إلى أن أمستردام ستستضيف غدا الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية لليويفا (كونجرس اليويفا) وقرعة دوري أمم أوروبا.

وقلل تاونسند من مدى تأثير يويفا على القرار النهائي المتعلق بالبطولة.

وقال إن "السلطات على الأرض تسيطر على الموقف وليس يويفا .. يويفا اتحاد رياضي".

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وفي الأيام الماضية، شهدت إيطاليا تأجيل العديد من مباريات كرة القدم منها مباريات في دوري الدرجة الأولى، بسبب تسجيل حالات إصابة بالفيروس في المناطق الشمالية من إيطاليا.

وكانت مباراة سامبدوريا مع فيورنا اليوم الاثنين هي أحدث مباراة يتم تأجيلها بالدوري الإيطالي حتى مايو المقبل، لكن الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا من المقرر أن يقام في موعده المحدد الاسبوع الجاري.

ويقام سباق جائزة أستراليا الكبرى كما هو مقرر في افتتاح موسم فورمولا-1 ، حيث من المقرر أن تصل الفرق والمعدات قريبا إلى أستراليا وذلك برغم تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وجرى تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك بشأن سباقي البحرين وفيتنام.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء التشيكي أندريج بابيس إن بطولة كأس العالم للبياثلون المقررة هذا الأسبوع في نوفي ميستو، ستقام بدون جمهور.

وكشف بابيس عن القرار بعد اجتماع مجلس الأمن القومي في براغ اليوم الاثنين، وذلك في ظل المخاوف المتعلقة بتزايد انتشار فيروس كورونا.

وكان المنظمون يتوقعون حضور نحو 100 ألف متفرج للمنافسات المقررة بين يومي الخامس والثامن من مارس الجاري.

وستدرس السلطات التشيكية المزيد من الإجراءات بشأن الأحداث المهمة المقررة في الأيام المقبلة.

وأعلنت التشيك بالفعل حظر استقبال رحلات الطيران القادمة من كوريا الجنوبية التي سجلت الكثير من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كذلك ترغب الحكومة في تطبيق الإجراء نفسه بالنسبة لرحلات الطيران القادمة من شمال إيطاليا لكن المناقشات لا تزال جارية بهذا الشأن مع المفوضية الأوروبية.