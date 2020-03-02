رياضة | الرجاء يصطدم بالأوليمبي في المباراة المؤجلة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يصطدم بالأوليمبي في المباراة المؤجلة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأوليمبي في الثالثة من عصر الثلاثاء المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني بين الأوليمبي والرجاء في المباراة التي لم تقام بالجولة الخامسة عشر لعدم صلاحية الملعب بسبب الأمطار.

يذكر أن الرجاء يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة ، بينما يحتل الأوليمبي المركز العاشر برصيد 15نقطة.

يقود نادي الرجاء فنيا نبيل محمود والذي يسعي للفوز لرفع رصيدة للنقطة 28 والعودة للمنافسة من جديد، بينما يسعي الأوليمبي للفوز للهروب من منطقة الهبوط.

وكانت مباريات نفس الجولة قد أسفرت عن فوز دمنهور علي مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف، وحقق غزل المحلة فوزا صعبا علي دكرنس بهدف نظيف، وفي مطروح أوقف الحمام المطروحي قطار إنتصارات فاركو بعد التعادل معهم سلبيا ، وحقق المنصورة فوزا غاليا خارج الديار علي بلدية المحلة بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- فاركو 31 نقطة

3- غزل المحلة 29 نقطة

4- المنصورة 27نقطة

5- الرجاء 25نقطة

6- دكرنس 25 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 23 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- مالية كفر الزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط