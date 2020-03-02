رياضة | مارتينيلي يقود هجوم آرسنال ضد بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتينيلي يقود هجوم آرسنال ضد بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورتسموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مارتينيز.

Advertisements

خط الدفاع : سوكراتيس - ديفيد لويز - بابلو ماري - ساكا.

خط الوسط : توريرا - جندوزي - نيلسون - ويلوك - نيكيتاه.

خط الهجوم : مارتينيلي.

وكان فريق أرسنال قد تعرض لهزيمة قاسية من فريق أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وودع الفريق اللندني بطولة كأس الاتحاد الأوروبي على يد الفريق اليوناني بالرغم من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف.