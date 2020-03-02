رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يكشف سبب الأزمة المالية.. ويؤكد: لن أرحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يكشف سبب الأزمة المالية.. ويؤكد: لن أرحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن حرب المؤامرات التي يقوم بها البعض ضده أزدادت مع تحقيق الفريق الأول لكرة القدم وفرق الألعاب الأخرى، بمختلف البطولات المحلية والقارية.

وصرح رئيس الزمالك عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي قائلا :" بقول لجماهير نادي الزمالك، انتبهوا الحرب اشتدت وتحاك ضدي من جميع الجهات، بعد هذا الكم من البطولات التي تحققت في عهدي والتي وصلت لـ50 بطولة بكافة الألعاب".

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وتابع: "نحاول فك حجز الأموال، لنا في الاتحاد الإفريقي 12 مليون جنيه، إذا تم تحويل هذا المبلغ إلى أي بنك سيحصل عليه ممدوح عباس"، مضيفًا: "لنا أيضًا مبلغ 8 ملايين جنيه عند عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ولكنه أخذ المبلغ ليخنق الزمالك".

واستطرد حديثه قائلا: "لن أرحل عن نادي الزمالك إلا برغبة الجمعية العمومية، أبلغت كل الأجهزة الأمنية ضد ممدوح عباس وهاني العتال وأحمد سليمان، وبقولهم النهاية اقتربت لكل من يحاربني".

والجدير بالذكر، أن ذلك جاء بعد قيام عدد من الموظفين وعمال النادي بإقامة وقفة احتجاجية، صباح اليوم الإثنين، بسبب تأخر صرف رواتبهم الشهرية.