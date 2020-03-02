رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك طرد كافة العاملين بالنادي الذين قاموا بوقفة احتجاجية بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم.
وقال مرتضي منصور في فيديو منذ قليل: هناك مؤمرات ضد النادي على مدار الـ24 ساعة الماضية بسبب الحجز على الأموال، ولكني بطمن الجماهير واعضاء الجماهير بأن النادي بخير.
واضاف مرتضي: هاني العتال وممدوح عباس وأحمد سليمان قاموا بتهييج عمال النادي ضدي لإقامة وقفة احتجاجية ما ارتبكه هؤلاء العمال جريمة يعاقب عليها القانون لأنهم كانوا يريدون إغلاق المحور.
وواصل: سوف أدفع مرتبات هؤلاء الموظفين من جيبي الخاص ولكني أريد رؤيتهم مرة أخرى داخل النادي، في ظل عدم احترامهم لما كنت أفعله في الوقت السابق من مكافآت وزيادة مرتبات.