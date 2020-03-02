رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضي منصور يطرد عمال نادي الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك طرد كافة العاملين بالنادي الذين قاموا بوقفة احتجاجية بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم.

وقال مرتضي منصور في فيديو منذ قليل: هناك مؤمرات ضد النادي على مدار الـ24 ساعة الماضية بسبب الحجز على الأموال، ولكني بطمن الجماهير واعضاء الجماهير بأن النادي بخير.