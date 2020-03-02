رياضة | برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم عرض الموسم لضم لاوتارو مارتينيز.. نجمي الفريق + 70 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة سبورت، إن البارسا سيقدم عرضا قويا لإنتر من أجل لاوتارو مارتينيز، حيث سيكون هذا العرض (70 مليون يورو + فيدال + سيميدو).

وسيكون راتب اللاعب الارجنتيني في البارسا هو 7 مليون يورو، وذلك بمعدل ثلاثة اضعاف ما يحصل عليه في إنتر خلال الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة يريد ضم مهاجم في بداية الموسم القادم ليكون مع الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض للإصابة بشكل مستمر هذا الموسم.