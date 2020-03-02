رياضة | في يوم ميلاده الـ49.. ماذا قدم ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يوم ميلاده الـ49.. ماذا قدم ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم الإثنين 2 مارس المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعيد ميلاده الـ49، وكان قد حقق العديد من الإنجازات مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الفترة الأخيرة قبل رحيله في منتصف الموسم الجاري.

ورحل بوتشيتينو عن تدريب فريق توتنهام هوتسبير بسبب سوء النتائج في بداية الموسم، وذلك خاصة على الجانب الأوروبي والخسارة الكبيرة من فريق بايرن ميونيخ بـ7 أهداف في لندن.

وقاد المدرب الأرجنتيني فريق توتنهام هوتسبير في 293 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال 159 مباراة، وتعادل في 62 مواجهة، وتعرض للهزيمة في 72 لقاء، وتعد نسبة الفوز 54.3%.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى اقتراب المدرب الأرجنتيني من تولي قيادة تدريب فريق مانشستر يونايتد في بداية الموسم المقبل.