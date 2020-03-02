رياضة | يوفنتوس يتخذ قرارا مثيرا بعد انتشار فيروس "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتخذ قرارا مثيرا بعد انتشار فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس اليوم الإثنين، أن مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا بكرة القدم مع ضيفه ميلان، ستكون مغلقة بوجه المشجعين القادمين من المناطق الأكثر تضرراً من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وبرر يوفنتوس في بيان له قراره بمرسوم تبنته الحكومة الإيطالية الأحد حول إجراءات مكافحة الفيروس الذي يحظر التنقل المنظم لمشجعين من لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وكذلك من مقاطعات سافونا وبيسارو وأوربينو حتى الثامن من مارس (آذار).

ولفت بيان النادي إلى أنه سيُطلب من جميع حاملي التذاكر إبراز وثيقة هوية تشير بوضوح إلى المكان الذي يعيشون فيه.

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وأشار إلى أنه في حال كانت للمنظمين شكوك حول مكان إقامة المشجعين الفعلية، فسوف يُحرمون من دخول الملعب.

وطلب البيان من الجماهير الحضور باكراً لتسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الملعب.

وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب في سان سيرو بهدف لمثله في 13 فبراير (شباط) المنصرم.