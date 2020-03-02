من تكون الحسناء الألمانية إلى جانب نيمار؟

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بعد ما شوهد للمرة الثانية على التوالي إلى جانب الحسناء المذيعة جانين أولمان، يبدو أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا دخل في علاقة غرامية جديدة.
يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في علاقة غرامية جديدة، هذا ما يعتقد على الأقل مشجعو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شوهد للمرة الثانية على التوالي إلى جانب الحسناء المذيعة المشهورة جانين أولمان.
ورافقت الأخيرة نيمار لمشاهدة مباراة فريقه على الملعب أمام فريق ديجون ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وهي المباراة التي استبعد منها المهاجم البرازيلي بسبب عقوبة الإيقاف.
ونشر نيمار صورة له وللإعلامية الألمانية على حسابه بإنستغرام. بينما كانت هي قد نشرت على الموقع ذاته وتحديدا في عيد الحب في الرابع عشر من الشهر الماضي صورة لهما معا.
وحسب معلومات ساقتها صحيفة بيلد الألمانية فقد تعرف نيمار على صديقته الجديدة في معرض للموضة بمدينة دوسلدورف الألمانية، وكانت الإعلامية الألمانية هي من قدمت الحفل.
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