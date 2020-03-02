مرتضى منصور يكشف المتآمرين بتحريض من عباس والعتال (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المؤامرات التي يدبرها البعض ضد النادي بقيادة ممدوح عباس وهاني العتال وكذلك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والذين يحاربون النادي طوال الفترة الأخيرة .
وشدد منصور على أن الزمالك مستقر ماديا رغم الحجز على أرصدة النادي من عباس والجنايني في ظل الحجز على كل حسابات النادي.
وقال: «اليوم عدد من الموظفين المأجورين من البعض قاموا بتحريض العمال ضد النادي وسيتم توجيه الشكر لهم بعد حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة».
وتابع: «طالبت الوزير بالتدخل وتوفير سيولة مادية للنادي ولكن لم يتحرك أحد لمساعدة النادي وللأسف جهات عديدة تدبر مؤامرات ضد النادي».
واختتم رئيس الزمالك تصريحاته برسالة لجماهير القلعة البيضاء بالاطمئنان على النادي واستقراره رغم كل هذه المؤامرات.
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