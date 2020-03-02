شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب العمال يثير أزمة جديدة فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثارت الوقفة الاحتجاجية لعمال وموظفى نادى الزمالك، ظهر اليوم، بسبب عدم الحصول على رواتبهم، أزمة كبيرة داخل القلعة البيضاء، وذلك قبل المواجهة المهمة والمرتقبة للفريق الكروى الأول بالنادى أمام الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا. وكان عدد من عمال وموظفى نادى الزمالك قد قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على عدم صرف رواتبهم لمدة شهرين، مما أثار استياءهم وقرروا عمل وقفة للمطالبة برواتبهم، وظلوا يهتفون مطالبين رئيس الزمالك بالحصول على الرواتب. من جانبه، احتوى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أزمة العمال المحتجين، وحضر مرتضى منصور لمقر النادى، وقام بالحديث مع العاملين بالنادى، وشدد على أن هناك بعض المشاكل المالية، مشيرًا إلى محاولاته لتوفير أموال لصرف رواتب العاملين بالنادى، لينصرف العمال بعدها.

وفى هذا الصدد، قال مرتضى منصور، فى تصرح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الأزمة التى يشهدها النادى حاليا السبب فيها عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، الذى حجز على مستحقات الفريق، القادمة من الاتحاد الإفريقى الخاصة بمكافأة الفوز بالكونفيدرالية والسوبر الإفريقى والتأهل لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى حجز ممدوح عباس على أرصدة النادى فى البنوك، وهو ما يتسبب فى هذه الأزمات. وقال رئيس نادى الزمالك «أحمد أحمد، وسكرتير الاتحاد الإفريقى، تحدثا مع عمرو الجناينى وأبلغاه بوصول أموال للاعبين بعد الفوز بالكونفيدرالية، لكنه رفض إعطاءنا تلك الأموال، يحق لنا الحصول على أموال جائزة كأس السوبر الإفريقى ومكافآت تأهلنا لدور الثمانية من دورى الأبطال أيضًا». وأضاف: «أطالب الدولة بالتدخل لحل أزمة الزمالك ورفع الحجز على أرصدة النادى فى البنوك، كذلك حصولنا على المستحقات القادمة من الاتحاد الإفريقى». وعن أزمة الموظفين، قال: «ليس فى يدى شىء، كل الأسباب التى أوضحتها من قبل هى السبب فى الأزمة، الزمالك إحدى مؤسسات الدولة ويجب على الدولة أن تتدخل لحل هذه الأزمة، وبخصوص مستحقات اللاعبين، أكد مرتضى على أن الأمور بالنسبة للاعبين مختلفة، ولا توجد أزمة فى مستحقاتهم، لكن نحن ننتظر الحصول على المستحقات الخاصة بالنادى لدى الاتحاد الإفريقى، عن الفوز بالكونفيدرالية والسوبر الإفريقى والتأهل لدور الثمانية، لصرف المكافآت لهم. ووجه رئيس نادى الزمالك رسالة إلى الجماهير التونسية بوجه عام، والترجى خاصةً، قبل لقاء الفريقين، وطالب منصور بضرورة معاملة فريقه بشكل لائق فى تونس، وذلك بعد استقبال الترجى بشكل جيد فى مصر. من ناحية أخرى، تطير اليوم «الثلاثاء» بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى إلى تونس، وذلك استعدادا لخوض مباراته أمام الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الجمعة المقبل. وخاض اللاعبون مرانا خفيفا على ملعب النادى قبل التوجه للمطار، والسفر لتونس، وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خوض اللاعبين مرانا خفيفا تجنبا للإرهاق بسبب سفر الفريق، كما قرر الجهاز الفنى للفريق خوض أول مران فى تونس، غدا الأربعاء، على استاد «المنزه»، ورفض كارتيرون خوض اللاعبين التدريبات عقب وصول الفريق لتونس أمس.