شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يصرفون مستحقاتهم المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بصرف رواتب اللاعبين، وذلك قبل مران اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة بدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.
وكان مجلس الزمالك قد وعد اللاعبين أمس بصرف مستحقاتهم اليوم قبل مران الفريق، وهو ما تم بالفعل ليبدأ الفريق استعداداته لمباراة الجمعة.
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