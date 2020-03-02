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ريال مدريد يحتفل برقم بنزيما المميز بعد الكلاسيكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

بعد الفوز الثمين على الغريم ​​ بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين من إحتفل رئيس نادي ​ريال مدريد​ ​فلورنتينو بيريز​، بالفرنسي ​كريم بنزيما​.

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وقام الحساب الرسمي لريال مدريد على "تويتر" بنشر صورة لبيريز وهو يقدم هدية تذكارية لبنزيما عبارة عن قميص الريال يحمل الرقم 500، احتفاء بخوضه مباراته رقم الـ500 الأحد مع النادي الملكي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيريز ولاعبي الميرينغي احتفلوا بوصول بنزيما للمباراة رقم 500، في غرفة الملابس، بعد الإنتصار على برشلونة.

وبات بنزيما اللاعب رقم 14 في قائمة الأكثر تمثيلا لريال مدريد، والأجنبي الثالث في تاريخه بعد روبرتو كارلوس ومارسيلو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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