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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يحتفل برقم بنزيما المميز بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
بعد الفوز الثمين على الغريم برشلونة بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني إحتفل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بالفرنسي كريم بنزيما.
وقام الحساب الرسمي لريال مدريد على "تويتر" بنشر صورة لبيريز وهو يقدم هدية تذكارية لبنزيما عبارة عن قميص الريال يحمل الرقم 500، احتفاء بخوضه مباراته رقم الـ500 الأحد مع النادي الملكي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بيريز ولاعبي الميرينغي احتفلوا بوصول بنزيما للمباراة رقم 500، في غرفة الملابس، بعد الإنتصار على برشلونة.
وبات بنزيما اللاعب رقم 14 في قائمة الأكثر تمثيلا لريال مدريد، والأجنبي الثالث في تاريخه بعد روبرتو كارلوس ومارسيلو.
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