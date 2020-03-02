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اليوفي مصمم على استعادة بوجبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

يرغب نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي قوة باستعادة نجم وسط مانشستر يونايتد، بول ​بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق للدولي الفرنسي ان لعب في صفوف البيانكونيري في الفترة بين 2012 و2016، قبل عودته إلى ​اليونايتد​ من جديد.

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وارتبط بوجبابالرحيل عن الشياطين الحمر والانتقال الى الاسباني بطلب من زيدان.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن اليوفي لديه رغبة قوية في استعادة خدمات بوجبا في الانتقالات الصيفية.

واضافت الصحيفة، ان ادارة السيدة العجوز قد دخلت في مفاوضات متقدمة بالفعل مع بوغبا، للاتفاق على شروط الشخصية للصفقة.

وأوضحت، أن مسؤولي اليوفي يريدون بدء المُحادثات قريبًا مع مانشستر يونايتد، للتوصل إلى اتفاق حول القيمة المالية للصفقة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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