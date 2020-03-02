شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان بدأ البحث عن خليفة لـ نيمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 بدأ نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي بالبحث عن خليفة للدولي البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة.

Advertisements وقد وضع النادي الفرنسي عينه على ثنائي بوروسيا ​دورتموند​ الفتاك جادون ​سانشو​ وإيرلينغ ​هالاند​، حيث يمثل الثنائي قوة دورتموند الضاربة هذا الموسم. ويبدو ان الفريق الفرنسي قد استقر على سانشو كأقوى المرشحين لخلافة نيمار في البيت الباريسي، بحسب تأكيدات صحيفة "ميرور" الإنكليزية. واضافت الصحيفة، أن المبلغ الذي يطلبه دورتموند والبالغ 140 مليون يورو للتخلي عن سانشو، يعد في متناول إدارة نادي العاصمة الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان بدأ البحث عن خليفة لـ نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.