شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاجم الهلال: إذا شربت القهوة لن تصاب بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 تحدث مهاجم ​الهلال​ السعودي، الفرنسي ​بافيتيمبي غوميز​ بطرافة عن ​فيروس كورونا​ بعدما حذرت إدارة ناديه لاعبي الفريق من السفر إلى خارج ​السعودية​ خلال الإجازة بعد تأجيل مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وجاء تحذير الهلال للاعبيه بالسفر بشكل خاص إلى البلاد التي تم فيها اكتشاف حالات مصابة بكورونا حرصا على سلامتهم.

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