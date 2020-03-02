بيكيه لفينيسيوس: هل أنت مجنون أم ماذا بك؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

ركزت الكاميرات على واحدة من لقطات ​الكلاسيكو​ بين ​جيرارد بيكيه​ و​فينيسيوس​، حين طالب مهاجم ​ريال مدريد​ البرازيلي بركلة جزاء، فواجهه بيكيه وقال له: "لكن هل أنت مجنون أو ما هو الخطأ معك؟ هل أنت مجنون؟".



وقف بيكيه في وجه فينيسيوس الذي وقع في منطقة الجزاء وقال له: "أنا لا ألمسك، لم ألمسك"، بينما قال له البرازيلي أنه كان آرثر هو اوقعه داخل المنطقة. وانتهى الجدال عند هذا الحد ولم تكن هناك ركلة جزاء.