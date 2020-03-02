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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيكيه لفينيسيوس: هل أنت مجنون أم ماذا بك؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
ركزت الكاميرات على واحدة من لقطات الكلاسيكو بين جيرارد بيكيه وفينيسيوس، حين طالب مهاجم ريال مدريد البرازيلي بركلة جزاء، فواجهه بيكيه وقال له: "لكن هل أنت مجنون أو ما هو الخطأ معك؟ هل أنت مجنون؟".
وقف بيكيه في وجه فينيسيوس الذي وقع في منطقة الجزاء وقال له: "أنا لا ألمسك، لم ألمسك"، بينما قال له البرازيلي أنه كان آرثر هو اوقعه داخل المنطقة. وانتهى الجدال عند هذا الحد ولم تكن هناك ركلة جزاء.
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