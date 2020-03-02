ريفالدو: برشلونة اهدر فرصة فريدة في الكلاسيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

تحدث النجم البرازيلي السابق ​ريفالدو​ عن فوز ​ريال مدريد​ مدريد الاسباني بالكلاسيكو على حساب فريق ​برشلونة​ بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ 26 من ​الدوري الإسباني​.



ونشرت صحيفة سبورت الاسبانية تصريحات ريفالدو التي اتت كالاتي: "برشلونة أهدر فرصة فريدة للابتعاد في صدارة الليغا، لقد لعبوا بشكل جيد في الشوط الأول ولو نجحوا في التسجيل لكانت المحصلة مختلفة ولكن مثل هذه المباريات تُحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وعن ليونيل ميسي، اختتم: "إنه اللاعب الوحيد الذي يحاول بطرق مختلفة لأنه لا يجد المساعدة، الفريق يواصل وضع المسؤولية كاملةً على لاعب واحد فقط، العالم كله يشير إلى ميسي بأصابع الاتهام عند السقوط".