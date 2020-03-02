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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
اعرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في تدعيم الجبهة اليمنى لوسط الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، فان نادي العاصمة الفرنسية يستهدف التعاقد مع نجم وسط لاتسيو الإيطالي أدم ماروزيتش خلال الميركاتو المقبل.
ويعمل الفريق الفرنسي على ضم لاعب بديل للثنائي توماس مونييه ولايفين كورازوا بعد اقتراب رحيلهما عن باريس سان جيرمان حيث ينتهي عقدهما في حزيران المقبل.
وشارك أدم برفقة لاتسيو في 10 مباريات هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين.
وانتقل ماروزيتش إلى لاتسيو قادماً من كي في أوتسيندي البلجيكي مقابل خمسة ملايين يورو.
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