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سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم لاتسيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

اعرب نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي عن رغبته في تدعيم الجبهة اليمنى لوسط الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، فان نادي العاصمة الفرنسية يستهدف التعاقد مع نجم وسط ​لاتسيو​ الإيطالي أدم ​ماروزيتش​ خلال الميركاتو المقبل.

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ويعمل الفريق الفرنسي على ضم لاعب بديل للثنائي توماس مونييه ولايفين كورازوا بعد اقتراب رحيلهما عن باريس سان جيرمان حيث ينتهي عقدهما في حزيران المقبل.

وشارك أدم برفقة لاتسيو في 10 مباريات هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين.

وانتقل ماروزيتش إلى لاتسيو قادماً من كي في أوتسيندي البلجيكي مقابل خمسة ملايين يورو.

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