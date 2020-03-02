اخبار الرياضه

محمد صلاح الأول في ليفربول بصناعة الأهداف والثامن عالمياً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح الأول في بصناعة الأهداف والثامن عالمياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أعلن معهد "CIES" للإحصائيات أن ​محمد صلاح​ حل في المركز الأول كأكثر لاعب صناعة للفرص في نادي ​ليفربول​.

وصنع الفرعون المصري 43 فرصة للتسجيل خلال آخر 3 سنوات مع الريدز، محتلاً المركز الأول أمام كل من ​روبرتو فيرمينو​ الذي صنع 32 فرصة، ثم ألكسندر أرنولد بـ 28 فرصة.

Advertisements

وجاء مهاجم ليفربول في المركز الثامن عالمياً، في صناعة الفرص في آخر 3 سنوات، فيما احتل الأرجنتيني ​ليونيل ​ صدارة الترتيب.

​​​​​

وشارك صلاح هذا الموسم في 37 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 19 هدفاً بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح الأول في ليفربول بصناعة الأهداف والثامن عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا