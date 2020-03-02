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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد صلاح الأول في ليفربول بصناعة الأهداف والثامن عالمياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
أعلن معهد "CIES" للإحصائيات أن محمد صلاح حل في المركز الأول كأكثر لاعب صناعة للفرص في نادي ليفربول.
وصنع الفرعون المصري 43 فرصة للتسجيل خلال آخر 3 سنوات مع الريدز، محتلاً المركز الأول أمام كل من روبرتو فيرمينو الذي صنع 32 فرصة، ثم ألكسندر أرنولد بـ 28 فرصة.
وجاء مهاجم ليفربول في المركز الثامن عالمياً، في صناعة الفرص في آخر 3 سنوات، فيما احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة الترتيب.
وشارك صلاح هذا الموسم في 37 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 19 هدفاً بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف.
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