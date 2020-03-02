محمد صلاح الأول في ليفربول بصناعة الأهداف والثامن عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أعلن معهد "CIES" للإحصائيات أن ​محمد صلاح​ حل في المركز الأول كأكثر لاعب صناعة للفرص في نادي ​ليفربول​.



وصنع الفرعون المصري 43 فرصة للتسجيل خلال آخر 3 سنوات مع الريدز، محتلاً المركز الأول أمام كل من ​روبرتو فيرمينو​ الذي صنع 32 فرصة، ثم ألكسندر أرنولد بـ 28 فرصة.

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وجاء مهاجم ليفربول في المركز الثامن عالمياً، في صناعة الفرص في آخر 3 سنوات، فيما احتل الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ صدارة الترتيب.

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وشارك صلاح هذا الموسم في 37 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 19 هدفاً بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف.