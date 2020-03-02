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قمة الأولى تجمع أحد بالباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يستضيف متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، فريق أحد اليوم في أرضه بملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، نظيره الباطن الذي يشاركه الرصيد النقطي (50 نقطة لكل فريق)، وذلك في انطلاق مباريات الجولة الـ27 من المنافسات.

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ويسعى أحد للانفراد بالصدارة، فيما يطمح الباطن الثالث بفارق الأهداف لاقتلاع هذا المركز من مضيفه.

وفي الخرج يلتقي الشعلة العاشر برصيد 35 نقطة مع ضيفه الأنصار صاحب المركز الـ16 بـ23 نقطة.

وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يستضيف الطائي الثاني عشر بـ32 نقطة، ضيفه الثقبة الثامن برصيد 38 نقطة. ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مباراة الجيل صاحب المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، وضيفه النجوم صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة.