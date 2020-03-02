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20 فريقا بدوري رابطة أحياء عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

بمشاركة 600 لاعب يمثلون 20 فريقا انطلق دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في عسير، والذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك على ملعب نادي الشهيد بمحافظة محايل عسير.

وقسمت الفرق إلى 5 مجموعات، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل الثوالث إلى الأدوار النهائية.

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وتخوض الفرق المنافسات على 3 ملاعب، وهي ملعب أمانة منطقة عسير في أبها، وملعب نادي الشهيد بمحايل عسير، وملعب نادي ألمع بمحافظة رجال ألمع.

وانطلق دوري رابطة فرق الأحياء في 7 مدن ومحافظات، وهي المدينة المنورة ومكة المكرمة والقنفذة والطائف وأضم وتبوك وعسير.

في حين سينطلق الدوري في مدينتي جدة وجازان منتصف الشهر الحالي، تليها الدمام والباحة والأحساء والرياض.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في دوري رابطة فرق الأحياء في المملكة 1000 فريق، يضم أكثر من 40 ألف لاعب، وتصل جوائز البطولة إلى مليون ريال.