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محمدي يورط مصابي الاتحاد بالاستقالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

قدم المعد البدني في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي بوجمعة محمدي استقالته من مهمته لعدم تسلمه رواتب شهرين تقدر بنحو 22 ألف يورو بعد مطالبته بها مرات عدة.

وكان المدير الفني فابيو كاريلي ضم محمدي إلى طاقمه التدريبي من المباراة الأولى التي قاد فيها الفريق أمام الهلال في الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد اقتناعه بعمله كمعد بدني.

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وأفادت مصادر «مكة» بأن إدارة النادي أخبرت محمدي بعدم توفر رواتبه المتأخرة في الوقت الحالي، مطالبة إياه بمهلة لحين انفراج الأزمة، إلا أن محمدي اعترض على ذلك قبل أن يغادر إلى مسقط رأسه مدينة مرسيليا صباح أمس لحين تسلمه مستحقاته المتأخرة، الأمر الذي سيدخل الاتحاد في ورطة جديدة، حيث سيعيق غياب محمدي عودة اللاعبين المصابين على النحو المطلوب.

ميدانيا عاود الفريق تدريباته مساء أمس بعد تمتع اللاعبين براحة 24 ساعة عقب الفوز على الشباب 5-1 ضمن الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى اللاعبون الأساسيون مرانا استرجاعيا، فيما أدى بقية اللاعبين مرانا لياقيا وفنيا غاب عنه المحترف المغربي كريم الأحمدي بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية التي عانى منها في الشوط الثاني من مواجهة الشباب.

وبدأ كاريلي في تجهيز المحترف الأرجنتيني ليوناردو خيل للزج به كعنصر أساس في مواجهة الحزم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ 21.