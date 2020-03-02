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ميلوفيتش يبدأ مهمته مع الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة

استقبلت إدارة نادي الأهلي فجر أمس المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الصربي فلادان ميلوفيتش، وذلك لتدشين مشواره الجديد مع الفريق فيما تبقى من مواجهات في الموسم الحالي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، وكذلك في الموسم المقبل.

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وستشهد مواجهة الأهلي أمام الفيحاء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الظهور الرسمي الأول للمدرب بعد أن بدأ أمس مهمته في التعرف على الفريق وعناصره خلال التدريب الذي جرى بملعب النادي.

وكانت إدارة الأهلي أعلنت الجمعة الماضي عن التعاقد مع ميلوفيتش وهو المدرب الخامس للفريق خلال الموسم الحالي، لمدة موسم ونصف الموسم.

وسبق أن قاد الأهلي في الموسم كل من برانكو إيفانوفيتش، والوطني صالح المحمدي، والسويسري كريستيان جروس، والوطني مازن بهكلي.