«طناش» النصر يقرب خميس من الاتحاد والشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
فتح تجاهل النصر للاعبه عوض خميس من حيث عدم تجديد عقده، الباب أمام أندية أخرى لكسب توقيعه، خاصة الاتحاد والشباب اللذين أبديا رغبة في ضم اللاعب عقب دخوله الفترة الحرة (فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده)، والتي تمكنه من التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى النصر.
ودخل عوض خميس هذه الفترة قبل أكثر من 45 يوما، حيث بدأت في 17 يناير الماضي، دون أن تعلن إدارة النادي استمراره وتجديد عقده أو الاستغناء عنه، علما أن المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا تمنى استمرار اللاعب في ظل الإصابات الكثيرة في الفريق، خاصة أن خميس يجيد اللعب في أكثر من مركز منها الطرف الأيسر والوسط.
وتردد أن إدارة الاتحاد عرضت على اللاعب مبلغا مغريا مقابل الانضمام إلى كتبية النمور في الموسم المقبل، وكذلك الحال بالنسبة لنادي الشباب الذي قدم عرضا أقل من نظيره الاتحاد.
ولا يزال اللاعب ينتظر حسم إدارة النصر موقفها نحوه بعد أن وعدته كثيرا بطي ملفه من خلال تجديد عقده.
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