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الآسيوي يعلن برمجته الجديدة لدوري الأبطال

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الآسيوي يعلن برمجته الجديدة لدوري الأبطال
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- بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب جدة

تصدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتكهنات إلغاء بطولة دوري الأبطال، بتحديد مايو ويونيو المقبلين موعدا جديدا لخوض المواجهات المقبلة بدور المجموعات للبطولة من الجولة الثالثة وحتى السادسة بعد أن لعبت جولتين فقط في هذا الدور، وتوقفت البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين وبعض الدول الأخرى والذي أحدث إرباكا في جدول البطولة شأنها شأن مختلف البطولات على مستوى القارة والعالم.

كما قرر الاتحاد القاري خوض مباريات الدور الثاني من البطولة في أغسطس، ومباريات الدور الربع النهائي في سبتمبر، فيما يقام الدور نصف النهائي آخر أكتوبر. أما ذهاب الدور النهائي فيقام في 22 نوفمبر، فيما يجري الإياب في 28 نوفمبر.

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المواعيد الجديدة

(دور المجموعات)

  • ‏الجولة الثالثة: 19-20 مايو
  • ‏الجولة الرابعة: 26-27 مايو
  • ‏الجولة الخامسة: 16-17 يونيو
  • ‏الجولة السادسة: 23-24 يونيو
‏ ( دور الـ16 )
  • الذهاب 11-12 أغسطس
  • الإياب 25-26 أغسطس
‏ ( دور الثمانية )
  • الذهاب 15-16 سبتمبر
  • الإياب 29-30 سبتمبر
( ‏نصف النهائي )

‏ (النهائي)

  • الذهاب 20-21 أكتوبر
  • الإياب 27-28 أكتوبر
  • الذهاب 22 نوفمبر بشرق القارة
  • الإياب 28 نوفمبر بغرب القارة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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