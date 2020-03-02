الآسيوي يعلن برمجته الجديدة لدوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب جدة
تصدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتكهنات إلغاء بطولة دوري الأبطال، بتحديد مايو ويونيو المقبلين موعدا جديدا لخوض المواجهات المقبلة بدور المجموعات للبطولة من الجولة الثالثة وحتى السادسة بعد أن لعبت جولتين فقط في هذا الدور، وتوقفت البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين وبعض الدول الأخرى والذي أحدث إرباكا في جدول البطولة شأنها شأن مختلف البطولات على مستوى القارة والعالم.
كما قرر الاتحاد القاري خوض مباريات الدور الثاني من البطولة في أغسطس، ومباريات الدور الربع النهائي في سبتمبر، فيما يقام الدور نصف النهائي آخر أكتوبر. أما ذهاب الدور النهائي فيقام في 22 نوفمبر، فيما يجري الإياب في 28 نوفمبر.
المواعيد الجديدة
(دور المجموعات)
- الجولة الثالثة: 19-20 مايو
- الجولة الرابعة: 26-27 مايو
- الجولة الخامسة: 16-17 يونيو
- الجولة السادسة: 23-24 يونيو
- الذهاب 11-12 أغسطس
- الإياب 25-26 أغسطس
- الذهاب 15-16 سبتمبر
- الإياب 29-30 سبتمبر
(النهائي)
- الذهاب 20-21 أكتوبر
- الإياب 27-28 أكتوبر
- الذهاب 22 نوفمبر بشرق القارة
- الإياب 28 نوفمبر بغرب القارة
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