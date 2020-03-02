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ملعب توتنهام يستضيف مواجهة جوشوا وبوليف

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ملعب توتنهام يستضيف مواجهة جوشوا وبوليف
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

قال بطل الملاكمة للوزن الثقيل، البريطاني أنطوني جوشوا إنه سيدافع عن لقبه العالمي، في نزال ضد البلغاري كوبرات بوليف في 20 يونيو المقبل.

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وسيستضيف ملعب نادي توتنهام هوتسبر في لندن، الذي يتسع لـ62 ألف متفرج، المواجهة التي ستجمع البطلين.

وعرف بوليف منذ فترة طويلة بأنه المنافس لجوشوا، ولم يكن يتبقى سوى تحديد تاريخ المنافسة بينهما، حيث خسر مباراة واحدة فقط في 29 نزالا.

وأصبح من الواضح أنه سيتم تأجيل نزال مرتقب بين جوشوا ومواطنه تايسون فيوري بطل المجلس العالمي للملاكمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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